Conoscere le associazioni sportive del territorio, assistere alle loro esibizioni e, soprattutto, provare in prima persona le diverse discipline. È questo l'obiettivo di "Sportivamente – La giornata dello sport a Sinnai", che domenica 11 ottobre animerà piazza Sant'Isidoro dalle 10 del mattino fino alle 21. Con circa trenta associazioni coinvolte, è un appuntamento senza precedenti nel circondario per dimensioni e varietà dell'offerta.

Per tutta la giornata la piazza ospiterà gli stand delle società sportive. Lì il pubblico potrà chiedere informazioni, scoprire le attività e incontrare istruttori e dirigenti. Intorno agli stand si alterneranno prove aperte, circuiti, dimostrazioni ed esibizioni.

Si parte alle 10 con calcio e basket, in programma fino alle 11.30, e con il rugby. Alla stessa ora prenderà il via una sessione di Ananda Yoga di un'ora e mezza, dedicata a posizioni, respirazione, rilassamento e meditazione. Sarà allestita anche un'esposizione di auto del Rally Sardegna. Alle 11 toccherà alla kickboxing, mentre dalle 11.30 il tennistavolo coinvolgerà il pubblico con esibizioni e prove. HYROX e functional fitness saranno protagonisti sia al mattino sia in serata.

Ampio spazio anche alle discipline all'aperto. La mountain bike proporrà un circuito per le prove e uno spazio officina, mentre il cani cross sarà presente per l'intera giornata. Gli appassionati di mare troveranno una mostra statica dedicata a surf e subacquea. Per i più giovani c'è un'occasione speciale nel mondo dei motori: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi a motocross ed enduro, provando moto e attrezzature in sicurezza e con il supporto di istruttori qualificati.

Alle 16 saliranno in scena danza e atletica, e il rugby tornerà in campo. Dalle 16.30 alle 18 spazio agli sport da combattimento e all'aikido, mentre il pattinaggio, dopo le prove del mattino, proporrà un'esibizione. Alle 18 il rugby presenterà la squadra. Dalle 17 alle 19 sarà la volta degli scacchi, con gioco libero e una scacchiera gigante pensata per grandi e piccoli. La giornata si chiuderà con DJ set e musica fino alle 21, per festeggiare tutti insieme. Lungo la piazza saranno attivi anche punti ristoro.

«Sportivamente è un evento fortemente voluto e costruito insieme alle associazioni sportive del nostro territorio», afferma l'assessore allo Sport Alessio Serra. Serra le ringrazia «per l'impegno, la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno aderito a questa iniziativa».

«Abbiamo voluto creare una vera e propria piazza dello sport, aperta a tutti», prosegue l'assessore, «dove bambini, ragazzi, famiglie e cittadini possano conoscere le tante realtà sportive presenti nel nostro territorio, assistere alle esibizioni e, soprattutto, provare direttamente le diverse discipline».

Per Serra le associazioni sono «una risorsa preziosa per la nostra comunità», capace di promuovere non solo la pratica sportiva ma anche «la socialità, il benessere e i valori di inclusione e partecipazione».

Organizzata dal Comune di Sinnai attraverso l'Assessorato allo Sport e gestita dall'ente di promozione sportiva ASI Sardegna, "Sportivamente" si presenta come una giornata da vivere in prima persona. Il pubblico potrà guardare, conoscere, provare e partecipare, magari scoprendo una nuova passione.

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