Ci sono volute settimane di attesa e una buona dose di pazienza da parte dei residenti ma adesso i lavori di messa in sicurezza delle palazzine popolari di Santa Lucia, zona Sant'Antonio a Quartu, vanno avanti a pieni regime. Si va veloce per cercare di finire prima dell’arrivo delle piogge e per far sì che i residenti non siano ancora costretti a fare i conti con le infiltrazioni. Una task force di operai sta completando la sistemazione dei balconi nella prima palazzina mentre è stato sistemato il ponteggio e sono cominciati i lavori anche nella seconda palazzina. L’intervento a Santa Lucia rientra nel piano RinnovArea che prevede tra l’altro il rifacimento delle facciate, impianti e impermeabilizzazioni delle coperture. Intervento che era rimasto fermo per settimane tra le proteste dei residenti per via dei disagi del cantiere con i balconi buttati giù e il precipizio protetto solo da una rete arancione. In quell’occasione Area aveva spiegato che "dopo l'inizio dei lavori era emersa la necessità di una revisione del tipo di lavorazione, soprattutto nella messa in sicurezza dei balconi, che ha richiesto una riprogrammazione dell'intervento".

A Quartu i lavori di RinnovArea, riguardano 122 alloggi: 92 nel quartiere di Santa Lucia e 30 in quello di Sant’Antonio con un finanziamento totale di 2 milioni di euro. Gli interventi riguardano l’impermeabilizzazione delle coperture, il risanamento dei balconi, intonaci e tinteggiature, la sistemazione degli scarichi e il rifacimento di bagni e servizi.

In questa prima fase di lavori non rientrano le palazzine di via S’Arrulloni dove i residenti hanno più volte sottolineato il grave stato di degrado degli appartamenti tra infiltrazioni e tubature rotte, oltre che i problemi all’esterno nei pilotis dove si parcheggiano le auto dove l’intonaco si sgretola.