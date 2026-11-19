Il Comune di Villa San Pietro approva il progetto per gli interventi di riduzione del rischio residuo sulla chiesa parrocchiale, danneggiata dagli eventi meteorologici del 19, 20 e 21 gennaio 2026, il ciclone “Harry”. La giunta, con la delibera del 18 novembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, per un investimento complessivo di 28 mila euro, e ha dato mandato al responsabile unico del progetto di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori.

Gli interventi riguarderanno in particolare il campanile e il lucernario della copertura, punti nei quali il maltempo ha compromesso l’impermeabilizzazione, provocando infiltrazioni d’acqua. Nel dettaglio, è prevista la sistemazione del pianerottolo sommitale del campanile con la posa di una nuova guaina impermeabilizzante. La grande vetrata frontale sarà invece rimossa e sostituita con una parete in laterizio intonacata e tinteggiata, mentre sul lucernario della copertura verrà applicato un doppio strato di guaina.

L’obiettivo è ripristinare le parti danneggiate e impedire che le infiltrazioni provochino ulteriori deterioramenti dell’edificio.