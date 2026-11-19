Quelle storie che si raccontavano intorno al caldo del focolare sono un ricordo prezioso da custodire e conservare. Storie che passavano di voce in voce e continuavano a vivere.

Domenica 22 novembre si tornerà idealmente attorno a quel fuoco con la presentazione di “Contus de forredda de bidda” di Giusi Ghironi. Parole, racconti e letture accompagneranno in un viaggio nella memoria e nelle radici della nostra terra, nella suggestiva cornice della Casa Museo Sa Domu’e Farra a Quartu. L’appuntamento è alle 17,30.

A presentare ci sarà Ivana Passerini dell’associazione Femminas. Interverranno le assessore Marcella Marini e Rossana Perra. Con loro ci sarà Giusy Fanti. Le letture saranno di Rita Murgioni e dell’autrice Giusy Ghironi.

Intanto sabato sempre a Sa dom’e farra per la rassegna Armonie di Sardegna, alle 19,30 l’appuntamento è con l’Orchestra popolare sarda di Orlando Mascia. Canti, strumenti, racconti e saperi della tradizione orale sarda si incontreranno in una serata dedicata alla musica come patrimonio vivo e condiviso. L’incontro è promosso da Nodas-centro studi di musica popolare sarda.