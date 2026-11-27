Non solo spettacoli itineranti e concerti. Nelle iniziative organizzate per il fine anno a Quartu una parte molto importante avrà anche lo sport. L’intenzione è costruire una programmazione integrata e variegata, che porti lo sport nelle strade e nelle piazze, rafforzando così il ruolo di Quartu anche come meta turistica. Alla base, infatti, c’è l’idea dello sport come servizio sociale, capace di promuovere benessere fisico e mentale, inclusione e socializzazione.

Un modo per contrastare il disagio e coinvolgere tutte le fasce d’età, rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tutti l’accesso alla pratica sportiva. Per questo è stata pubblicata una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, con sede a Quartu o operanti in città in modo continuativo. A loro il compito di organizzare iniziative nel territorio comunale nel periodo fino al 6 gennaio 2027, pena la decadenza del contributo. I progetti, di valore complessivo compreso tra 1.000 e 7.000 euro, potranno beneficiare di un contributo fino all’80% della spesa preventivata, quindi fino a 5.600 euro. Una commissione nei prossimi giorni valuterà la durata delle manifestazioni, la qualità del progetto e del bilancio preventivo, con particolare attenzione all’originalità e alla sintonia con lo spirito delle feste. Saranno premiati anche l'accessibilità per le persone con disabilità, le attività rivolte a bambini e preadolescenti, il coinvolgimento degli over 65, del volontariato e delle scuole. Obiettivo dell’amministrazione è anche diffondere le iniziative in tutta la città: le proposte dovranno quindi prevedere alcuni appuntamenti a Flumini e/o sul litorale, da Margine Rosso in poi.

Giorgia Daga