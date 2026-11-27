La sostenibilità parte dagli uffici comunali. In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, dal 21 al 29 novembre, il Comune di Quartu ha aderito con «Acqua in Comune: zero plastica», iniziativa per portare il tema della riduzione dei rifiuti dentro la macchina amministrativa, a partire dai gesti di ogni giorno.

L’amministrazione ha già installato da tempo dispenser d’acqua negli uffici, consentendo a lavoratrici e lavoratori di usare borracce e bicchieri riutilizzabili e di rinunciare alle bottigliette di plastica, riducendo così la produzione di rifiuti alla fonte. L'azione si inserisce nella logica delle «10 R», che amplia il classico modello delle «3 R» e ispira la Settimana europea, con particolare attenzione a Rifiutare, Ridurre e Riutilizzare, e punta a rendere il Comune plastic free.

Il cambiamento si vede negli uffici: i dipendenti si sono dotati di borracce e le usano ogni giorno. Lo ha fatto anche l’assessora all’Ambiente Romina Mura, che per l’occasione ha sfoggiato una borraccia decorata con i fenicotteri, simbolo di Quartu per la presenza e nidificazione nel parco di Molentargius. Il sindaco Graziano Milia, invece, utilizza come di consueto soltanto bicchieri di vetro.

«Il rifiuto più sostenibile è quello che non produciamo - dice Mura -. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che il cambiamento comincia da noi, dai nostri uffici e dalle nostre abitudini quotidiane. Una borraccia, un bicchiere di vetro, un dispenser: gesti piccoli che, ripetuti ogni giorno da tante persone, fanno una grande differenza. Se vogliamo chiedere alla città di ridurre i rifiuti, dobbiamo essere i primi a farlo».

Nella stessa giornata si è svolto anche «Più alberi, più futuro», nel plesso di via Bonn, dove in collaborazione con Coldiretti sono stati messi a dimora nuovi alberi in una scuola dell’infanzia dell'Istituto comprensivo 5. Entrambe le iniziative fanno parte di «Quartu si prende cura», il calendario dedicato ad alberi, acqua e mare.