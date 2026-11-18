Due agenti del Corpo di polizia penitenziaria aggrediti, nel corso del servizio, da un detenuto all’interno della Casa circondariale di Uta. Lo segnala la Segreteria territoriale di Cagliari del sindacato UIL FP PA esprimendo «la propria piena solidarietà e vicinanza» ai due poliziotti.

«Secondo quanto emerso, il detenuto, senza un apparente motivo, sarebbe entrato in uno stato di agitazione e avrebbe aggredito i due operatori utilizzando un bastone ricavato da suppellettili presenti nella propria cella. Uno dei due agenti è stato trasportato con l’ambulanza presso un ospedale cittadino per le necessarie accertamenti e cure ed al momento della redazione del presente comunicato non sono ancora note le condizioni cliniche. L’altro collega, pur colpito, ha proseguito il proprio turno di servizio con grande senso del dovere e spirito di sacrificio», si legge in una nota.

«L’episodio – commenta il sindacato – si inserisce in un contesto di crescente criticità, negli ultimi mesi è aumentato in modo significativo il numero di detenuti che, per esigenze sanitarie, necessitano di ricoveri o presidi in strutture sanitarie esterne all’istituto. Tale situazione comporta, per ciascun turno, l’impiego di circa venti Agenti per l’accompagnamento e il piantonamento dei detenuti presso le strutture esterne. Questo assorbimento di risorse riduce sensibilmente la presenza operativa all’interno dell’istituto, con conseguenti ripercussioni sui livelli di sicurezza delle sezioni detentive e sull’incolumità del personale. Per garantire i servizi essenziali, le turnazioni e i presidi previsti, il personale è spesso costretto a ricorrere a straordinari particolarmente onerosi e a lavorare al di sotto dei minimi livelli operativi ritenuti necessari per assicurare un servizio sicuro e sostenibile».

«La UIL FP PA – prosegue la nota – richiama l’attenzione sull’urgenza di accelerare l’attivazione e la piena operatività del reparto detentivo ospedaliero. Una simile struttura consentirebbe di assicurare in modo più adeguato la sicurezza dei servizi sanitari esterni, ridurre l’impiego di personale nelle piantonamenti ospedalieri e razionalizzare le risorse disponibili all’interno dell’istituto».