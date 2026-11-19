Convocato dalla sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, presidente della Polisolidale, si è tenuto a Maracalagonis un incontro fra gli amministratori dei Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis per discutere del momento difficile della Polisolidale. Presenti anche il direttore generale della Polisolidale e rappresentanti delle cooperative. Il tema è rimbalzato anche in Consiglio comunale a Sinnai col Capogruppo di Forza Italia Walter Zucca che ha espresso piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative, a rischio stipendio.

«Prima di iniziare i lavori di questo Consiglio - ha detto Zucca - sento il dovere morale e istituzionale di rivolgere un pensiero di sincera vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative della Fondazione Polisolidale, e alle loro famiglie, che martedì hanno manifestato la loro preoccupazione durante la riunione del Consiglio d'Indirizzo tenutosi a Maracalagonis. La Fondazione ha un Direttore Generale e un Consiglio di Gestione che hanno ben chiaro come risolvere la situazione e ai quali rinnoviamo la nostra massima fiducia per garantire stabilità. I soci pubblici debbono fare la loro parte, stanziando subito — nei modi che la legge permette - le risorse necessarie per mettere in sicurezza i conti, la Fondazione e il futuro di chi lavora».