Grave incidente frontale tra due auto nel territorio di Capoterra. Il bilancio è di tre feriti in codice rosso. Il più grave è stato trasportato al Brotzu, per gli altri due le valutazioni degli operatori del 118, giunti prontamente sul posto, sono ancora in corso.

Sul luogo dell’incidente – nella zona di Su Bau Mannu - anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la strada e le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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