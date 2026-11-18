Il centro storico di Siurgus Donigala ha ospitato ieri una nuova tappa di Saboris Antigus, la rassegna itinerante che coinvolge nove comuni della Trexenta e del Sarcidano. Una giornata dedicata alle produzioni locali, alla gastronomia e alle tradizioni del paese, con la partecipazione di produttori, artigiani, associazioni e visitatori. Le vie del centro hanno accolto gli stand con le specialità del territorio, dal pane ai formaggi, dai salumi al miele, fino ai dolci e ai vini. Accanto alle proposte gastronomiche, sono state organizzate dimostrazioni e attività legate alle antiche lavorazioni artigianali e alle produzioni agroalimentari. Spazio anche alla cultura popolare, con la possibilità di conoscere da vicino Is Scruzzonis, le maschere tradizionali del carnevale siurgese.

La manifestazione ha coinvolto le realtà locali, offrendo loro un'occasione per presentare prodotti e attività. Un appuntamento che si inserisce nel tema scelto per la tredicesima edizione, «Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona», dedicato al ruolo delle comunità nella conservazione delle tradizioni e dei saperi legati al territorio. L'edizione 2026 è caratterizzata anche dall'apertura di un nuovo rapporto di collaborazione con la Turchia. Nei giorni scorsi, al Rifugio Gennedda, sulle rive del lago Mulargia, è stata presentata l'intesa culturale e gastronomica con la regione di Smirne. Una delegazione turca, composta dagli chef Turan Kakan e Dilan Erbulan e dalle professioniste della comunicazione e degli eventi Merve Kıyak e Gözde Kaydırak, ha partecipato a tre giornate di incontri con le realtà locali. Il confronto ha riguardato soprattutto le affinità tra le tradizioni culinarie dei due territori, dall'utilizzo del grano duro e del pane fino alle preparazioni a base di interiora d'agnello. Tra i piatti messi a confronto la cordula sarda e il kokoreç turco, entrambi legati alla tradizione del quinto quarto. L'iniziativa prosegue il percorso di relazioni internazionali avviato dalla rassegna con Creta nel 2024 e la Dalmazia nel 2025.

Il calendario di Saboris Antigus proseguirà domenica 22 novembre a Gesico, con un programma pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Dalle prime ore del mattino fino alla sera, le vie del centro si trasformeranno in un percorso tra sapori, cultura e identità locali, con un calendario di iniziative che affianca alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche numerose occasioni di incontro e intrattenimento. «Sarà una festa di comunità, all'insegna del gusto e delle tradizioni», anticipa il sindaco Terenzio Schirru. Il presidente della Pro loco, Carlo Carta, annuncia invece un programma ricco di sorprese, con proposte capaci di alternare momenti dedicati alla cultura e alla riscoperta delle tradizioni a spettacoli, musica e attività per i più piccoli. Le successive tappe saranno a Suelli, Guasila e Nurri, prima della giornata conclusiva a Mandas, in programma il 20 dicembre.