Oltre un chilo di cocaina, marijuana e hashish, e materiale utilizzato per pesare e confezionare le dosi. È il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Stazione di Capoterra, che hanno arrestato in flagranza un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato durante un servizio di controllo della circolazione stradale. L'atteggiamento sospetto dell'uomo alla guida ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione personale e successivamente domiciliare. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno trovato circa 86 grammi di marijuana e 1.160 grammi di cocaina, oltre a diverso materiale per la pesatura e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Durante le prime fasi dell'identificazione, l'uomo avrebbe opposto resistenza, spintonando i militari e tentando di disfarsi di un altro involucro nascosto tra i vestiti. All'interno c'erano 11 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, già suddivisi in 22 dosi pronte per essere vendute.

I militari sono riusciti a bloccarlo e a completare le operazioni di sicurezza, sequestrando tutta la droga. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Uta, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

(Unioneonline)