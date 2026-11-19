Mandas si conferma protagonista delle iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione del diabete con la quarta edizione della giornata promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Diabetici Cagliari e ASNET, l’Associazione Sarda Nefropatici, con il patrocinio della Società Italiana di Diabetologia. L’appuntamento, in programma venerdì 20 e sabato 21 novembre, prevede due giornate di informazione e controlli gratuiti, rivolti sia ai bambini sia agli adulti. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una patologia particolarmente diffusa, che può svilupparsi anche senza manifestare sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Riconoscere tempestivamente eventuali alterazioni della glicemia e adottare abitudini di vita corrette sono passaggi fondamentali per ridurre il rischio di complicanze.

Il programma di quest’anno amplia inoltre lo sguardo alla salute renale, strettamente legata alla gestione del diabete. «La prevenzione è uno strumento fondamentale per tutelare la salute della nostra comunità. Con questa iniziativa vogliamo offrire a cittadini, famiglie e soprattutto ai più giovani un’occasione concreta per informarsi, sottoporsi a controlli gratuiti e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano. La partecipazione e la collaborazione con professionisti e associazioni sono elementi preziosi per portare la cultura della prevenzione sempre più vicino alle persone», sottolinea il sindaco Umberto Oppus.

La prima giornata prenderà il via venerdì mattina con le misurazioni della glicemia nelle scuole del paese. Saranno coinvolti i bambini della scuola dell’Infanzia, in piazza Satta, e gli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado, nella sede di viale Europa. Alle attività sarà presente Carlo Ripoli, direttore della Diabetologia pediatrica del Microcitemico di Cagliari e presidente regionale della Società Italiana di Pediatria. Alle 18.30, nella Biblioteca comunale "Emilio Pisano", si terrà il convegno "Diabete: Prevenzione e Sensibilizzazione". Dopo i saluti del sindaco Oppus, interverranno Bruno Denotti, presidente di ASNET Sardegna, Carol Tola, presidente dell’Associazione Diabetici Cagliari, Laura Perra, diabetologa della struttura di Isili e past president della SID Sardegna, la biologa nutrizionista Roberta Matta, il chinesiologo Matteo Carta e Tatiana Lai, della segreteria del presidente SIMDO. A moderare l’incontro sarà il consigliere comunale Francesco Lallai. La seconda giornata, sabato 21 novembre, sarà invece dedicata ai controlli aperti alla cittadinanza. Dalle 9 alle 12.30, al Centro socio culturale, sarà possibile verificare gratuitamente i valori della glicemia. In contemporanea ASNET curerà un esame delle urine per individuare eventuali patologie renali. Per partecipare a quest’ultimo controllo sarà necessario portare un campione di urine, con particolare attenzione rivolta alla popolazione dai 45 anni in su.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero. Alla manifestazione collaborano anche Rete Sarda Diabete, Ordine dei Biologi Sardegna, CISM, SIMDO e l’associazione ABCD. "Prevenire è il primo passo: pochi minuti per un controllo che può fare la differenza", è il messaggio scelto dagli organizzatori.