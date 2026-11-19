Si era presentato come un idraulico, sostenendo di aver effettuato un presunto intervento di manutenzione alla cucina. Poi aveva chiesto alla residente 150 euro per la riparazione mai eseguita. Ma il tentativo di truffa è stato interrotto dall'arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza.

L'operazione è stata condotta dai militari delle Stazioni di Nuxis e Teulada, che da giorni avevano intensificato i controlli dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti. Alcuni cittadini avevano raccontato di essere stati avvicinati da un sedicente tecnico, che si spostava a bordo di un'utilitaria e tentava di mettere a segno raggiri.

Proprio durante uno dei servizi predisposti per individuare il sospettato, i carabinieri hanno notato l'auto ferma davanti all'abitazione di una residente. I militari sono intervenuti immediatamente, sorprendendo l'uomo mentre cercava di convincere la donna a consegnargli 150 euro.

Il finto idraulico è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentata truffa.

(Unioneonline)