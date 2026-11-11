Allarme bomba nella tarda mattinata anche nelle scuole di Sinnai con una telefonata alla dirigente scolastica. La dirigente ha subito informato la sindaca Barbara Pusceddu. Sono scattati anche i contatti con i carabinieri della stazione che, sotto le direttive del maresciallo Maffei, hanno effettuato dei controlli all'esterno degli edifici senza rilevare alcuna situazione di pericolo.

Non c'è stata alcuna evacuazione, con le lezioni terminate secondo il calendario in programma.

«A seguito dell'allarme – ha detto la sindaca Barbara Pusceddu - ci siamo attivati immediatamente con il Comandante dei Carabinieri della stazione di Sinnai e la nostra Polizia Locale, che hanno tempestivamente avviato tutte le verifiche necessarie per valutare la situazione e garantire la totale sicurezza della nostra comunità scolastica. Alla luce dei controlli effettuati e delle valutazioni condotte in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine, e dopo essermi confrontata con la Dirigente Scolastica, è stato assicurato il regolare proseguimento delle attività didattiche».