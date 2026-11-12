Tensione nella ieri sera all'interno del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Monastir, dove i carabinieri di Dolianova, intervenuti insieme ai militari delle stazioni di Suelli e Donori, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini di 29 e 31 anni, entrambi di origini nordafricane e domiciliati nella struttura. I due devono rispondere, in concorso, di rapina e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

L'allarme è scattato intorno alle 21, su segnalazione degli operatori del centro e di una guardia. Secondo quanto ricostruito dai militari, poco prima i due indagati, di nazionalità algerina, avrebbero aggredito un connazionale ventisettenne, anch'egli ospite del Cas, spruzzandogli contro dello spray urticante e minacciandolo con un coltello. Sotto la minaccia dell'arma, la vittima è stata costretta a consegnare denaro contante, telefono cellulare ed effetti personali, mentre i due aggressori si sono dileguati all'interno del complesso.

L'intervento rapido delle pattuglie ha permesso di rintracciare in breve tempo i due presunti responsabili. Nel corso della successiva perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella loro disponibilità lo spray urticante e parte dei beni sottratti poco prima al ventisettenne.

Al termine degli accertamenti di rito, il 29enne e il 31enne sono stati dichiarati in arresto e accompagnati presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/En.Ne.)