Oltre 7,2 milioni di euro per opere pubbliche, riqualificazione urbana, servizi sociali e valorizzazione del territorio. È quanto prevede il programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 del Comune di Siurgus Donigala, il cui schema è stato approvato dalla giunta comunale con la delibera del 16 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), insieme all'elenco annuale delle opere previste per il 2027.

La programmazione complessiva ammonta a 7 milioni 212.764,64 euro, suddivisi tra i tre anni: 2,31 milioni per il 2027, oltre 3,6 milioni per il 2028 e circa 1,29 milioni per il 2029.

Tra gli interventi principali figurano i lavori sulla chiesa parrocchiale di Santa Maria, con 510mila euro destinati alla manutenzione, al restauro e alla messa in sicurezza, e altri 500mila euro per il consolidamento statico della chiesa di Santa Maria di Donigala.

Previsti inoltre 300mila euro per l'ampliamento di piazza Combattenti e il recupero della casa padronale adiacente, mentre un milione di euro sarà destinato all'ampliamento della struttura sociale, con l'obiettivo di incrementare i servizi alla persona.

Una parte consistente degli investimenti è programmata per il 2028. In particolare, sono previsti 850mila euro per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico della Casa protetta per anziani Fra Nicola da Gesturi e oltre 2,5 milioni di euro per la riqualificazione architettonica e urbanistica del comparto di piazza Concordia. Nello stesso anno sono programmati anche interventi per 242.800 euro per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle cave dismesse. Per il 2029, infine, il programma prevede un investimento di circa 1,29 milioni di euro per la valorizzazione estetico-funzionale e paesaggistica del territorio e dell'area naturalistica del lago Mulargia.

(Unioneonline/En.Ne.)