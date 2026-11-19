Si registrano i primi interventi sulla crisi in maggioranza al Consiglio comunale di Sinnai. La sindaca Barbara Pusceddu parla di «una seduta difficile, una responsabilità che resta. Nell'ultima seduta il Consiglio comunale ha attraversato uno dei momenti più complessi di questo mandato. Sulle variazioni di bilancio il clima non riguardava più il merito. Le astensioni espresse, insieme a quelle della minoranza, le leggo come un segnale politico rivolto alla mia figura istituzionale. Il segnale l'ho colto. Ma le variazioni non sono atti di parte: servono a far funzionare la macchina comunale, a sostenere i servizi, a dare risposte concrete ai cittadini. Ho scelto di lasciare l'aula, insieme a una parte della maggioranza. Non è stato un gesto di rottura, ma una decisione ponderata, per non prestarmi a una seduta in cui il confronto sulle decisioni da assumere era passato in secondo piano. Le variazioni di bilancio sono state approvate, e di questo sono grata a chi ha scelto di assumersi la responsabilità del voto. Il bilancio appartiene alla città, e la città non si ferma». Barbara Pusceddu conclude assicurando che «resto disponibile al dialogo con tutte le forze consiliari, convinta che il dissenso sia una risorsa della democrazia quando si esprime nel rispetto dei ruoli. Governare significa anche tenere la rotta nelle giornate difficili. Continuerò a farlo, con ascolto, rispetto per tutti e senza arretrare sui doveri che mi sono stati affidati».

La capogruppo dei Progressisti Alessandra Moriconi dice che «la sfiducia all'assessore non è una sfiducia alla sindaca e alla maggioranza. Ma solo un atto di sfiducia all'assessore che ha sempre agito in autonomia senza condividere nulla col suo partito e col gruppo politico in Consiglio».

Il consigliere di opposizione Aldo Lobina, di "Sinnai libera", dice che «è surreale quello che è accaduto in Consiglio. Tutti i consiglieri di maggioranza hanno lasciato l'aula durante il Consiglio mentre i lavori sono proseguiti perché la presenza di tutti i consiglieri di minoranza ha garantito la regolarità della riunione. Il presidente del Consiglio comunale e la segretaria hanno dovuto registrare l'eccezionalità della situazione, del tutto legale. Sul tappeto c'erano da deliberare emendamenti al regolamento proposti dalla minoranza, che i sette consiglieri di Uniti per Sinnai, Forza Italia e Sinnai Libera hanno naturalmente approvato all'unanimità. Restano da approvare altre proposte di delibera di modifica al regolamento Tarip, giunte ieri in Consiglio senza i regolari pareri da parte degli uffici. Continueremo a lavorare per riuscire ad approvare tutte le nostre proposte, appena possibile».

Il capogruppo di Forza Italia Walter Zucca dice che «questa minoranza si candida da oggi alla guida del paese. L'opposizione si è proposta pubblicamente come gruppo di governo. Siamo pronti a dare a Sinnai un'amministrazione diversa, viva, propositiva, con la parte migliore dei cittadini, che chiameremo a condividere idee e programmi».

Roberto Loi (Uniti per Sinnai) dice che «una cosa del genere in Consiglio non è mai successa: attribuisco alla sindaca la responsabilità principale: superficialità, in un momento di panico totale. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere vicini ai cittadini portando ugualmente in Consiglio e da soli problemi e soluzioni che interessano la gente. Come ieri la nostra consigliera, Aurora Cappai, ha spiegato al pubblico e ai dipendenti interessati, le votazioni sono valide. Restano quindi approvate tutte le voci delle variazioni: l'avanzo libero per la spesa corrente, l'aumento dei contributi alle famiglie, i climatizzatori nelle scuole, il cofinanziamento dei lavori sulla casa dell'ex custode di via Caravaggio e le premialità per i dipendenti».