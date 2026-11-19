Crisi in maggioranza al Consiglio comunale di Sinnai con i Progressisti che hanno sfiduciato la loro assessora Katiuscia Concas, sollecitandone le dimissioni. I lavori sono andati avanti sino alla discussione delle variazioni di bilancio, quando un punto all'ordine del giorno è stato votato solo da 10 consiglieri di maggioranza, con undici astensioni espresse dalla minoranza e da quattro esponenti Progressisti.

Ora bisogna verificare quello che succederà nella maggioranza. La sindaca Barbara Pusceddu afferma che «se ci saranno eventuali modifiche o nuovi assetti in futuro, verranno decise e assunte assieme a tutta la maggioranza». Con cinque consiglieri quello Progressista è il gruppo più numeroso della maggioranza con a capo Alessandra Moriconi. Unico progressista a votare con la maggioranza è stato il presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci.

Due consiglieri del Centro Democratico hanno chiesto di sospendere i lavori. Il Presidente non ha messo la richiesta ai voti e poi è uscito anche lui. «La seduta è comunque valida- ha tenuto a precisare la consigliera di “Uniti per Sinnai”, Aurora Cappai. Il numero legale è garantito dai sette consiglieri presenti in aula. Restano quindi approvate tutte le voci delle variazioni: l'avanzo libero per la spesa corrente, l'aumento dei contributi alle famiglie, i climatizzatori nelle scuole, il cofinanziamento dei lavori sulla casa dell'ex custode di via Caravaggio e le premialità per i dipendenti».

A quel punto, su invito di Aldo Lobina (Sinnai Libera), il vicepresidente del Consiglio Walter Zucca (Forza Italia) ha assunto la presidenza. Zucca ha parlato di «una pagina di storia». Ha ringraziato il presidente Mallocci, che nel frattempo era rientrato in aula e aveva ripreso a esaminare l'ordine del giorno.

Altre proposte, presentate da settimane sulla base delle indicazioni emerse in un'assemblea pubblica, non si sono potute votare perché mancavano i pareri degli uffici, obbligatori per legge. Riguardano tra l'altro:il calcolo della soglia dei 500 metri lungo il percorso pedonale reale; un tetto del 40% alla tariffa nelle zone senza raccolta porta a porta (San Gregorio, Monte Grese e zone collinari); una riduzione del 20% per le seconde case a uso stagionale; il ritiro dei mastelli a domicilio per anziani soli e persone fragili; lo sconto della quota fissa per associazioni ed enti del terzo settore.