Il Comune di Villaspeciosa avvia il percorso per l’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana e ambientale, in vista della scadenza dell’attuale appalto. La giunta comunale, con la delibera del 12 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Cagliari, che attraverso la propria stazione unica appaltante si occuperà della procedura di gara.

Il nuovo contratto avrà una durata prevista di sette anni e un valore complessivo stimato di circa 2,34 milioni di euro, Iva inclusa. La scelta di ricorrere alla stazione unica appaltante è legata anche alla qualificazione della struttura comunale, abilitata a seguire la fase di esecuzione dei contratti ma non quella di affidamento della gara. In base alla convenzione, la Città Metropolitana predisporrà e gestirà la procedura, curando la documentazione di gara, la verifica dei requisiti e l’aggiudicazione.

Al Comune resteranno invece la programmazione del servizio, la predisposizione degli atti tecnici, la nomina del responsabile unico del progetto e la successiva stipula e gestione del contratto.

(Unioneonline/En.Ne.)