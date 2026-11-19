Appassionati di ogni età si sono ritrovati tutti assieme lo scorso fine settimana per pulire il Nuraghe Fottiano II, in territorio di San Vito. Volontari coordinati dall’associazione Limes Sarrabus Gerrei e da Archeo Sarrabus. Il nuraghe, particolarmente imponente e con una vista spettacolare, si trova non troppo distante dalla vecchia orientale sarda, in direzione Burcei. I volontari hanno portato anche l’attrezzatura per la pulizia, dalle forbici ai decespugliatori. Al termine la Limen ha organizzato un pranzo di gruppo, anche questo molto partecipato.

«Ringraziamo – hanno sottolineato i coordinatori - le istituzioni per le autorizzazioni concesse e tutti i volontari che hanno partecipato all'evento». Tantissimi i nuraghi e i siti archeologici che gli appassionati hanno ripulito negli ultimi anni con l’obiettivo di valorizzarli e renderli fruibili anche dal punto di vista turistico.

L’associazione Limen guidata da Marco Melis e Archeo Sarrabus guidata da Martino Zedda, sempre nei giorni scorsi, ha presentato un nuovo percorso escursionistico a tappe denominato l’Alto Sarrabus. Percorso che attraversa il sud est Sardegna. Nel frattempo le associazioni stanno programmando le prossime giornate di pulizia dei siti archeologici. Un impegno che si riversa in particolare sul territorio del Sarrabus e del Gerrei.