Da ieri sera anche i Vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di Tommaso Deriu, 33 anni, scomparso da Capoterra. Dell’uomo non si hanno più notizie dal 15 novembre, anche il sindaco Beniamino Garau aveva lanciato un appello sui social.

La prefettura di Cagliari ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse, affidandone il coordinamento proprio ai Vigili del fuoco del Comando provinciale.

A Capoterra è stato istituito un posto di comando avanzato in via Cimarosa. Al lavoro le squadre di pronto intervento, i nuclei specialistici con personale esperto Tas (topografia applicata al soccorso), i droni e il nucleo cinofilo. Partecipano alle ricerche anche la polizia locale di Capoterra, le squadre di volontariato della Protezione civile e le forze dell’ordine.

Le ricerche si stanno concentrando anche in zone impervie nelle aree periferiche del paese e nelle campagne.

(Unioneonline)