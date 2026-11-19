Fugge all’alt della polizia stradale, abbandona l’auto nel parcheggio di un esercizio commerciale e tenta di scappare anche a piedi, ma viene raggiunto e bloccato dagli agenti. Protagonista della vicenda un uomo, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della polizia stradale di Cagliari, che durante i controlli hanno trovato in suo possesso una pistola risultata rubata.

I fatti risalgono a un ordinario servizio di vigilanza stradale sulla ex SS 131, a Sestu. Durante il pattugliamento, una pattuglia ha intimato l’alt al conducente di un’autovettura che, dopo aver inizialmente dato l’impressione di volersi fermare, ha improvvisamente accelerato, invadendo la corsia di sorpasso e dandosi alla fuga.

Gli agenti si sono immediatamente messi all’inseguimento, riuscendo a intercettare poco dopo il veicolo, trovato fermo nel parcheggio di un esercizio commerciale, con i finestrini abbassati e senza nessuno a bordo. Dopo un primo controllo dell’auto, i poliziotti hanno ispezionato anche l’interno di una vicina attività commerciale, dove hanno individuato un uomo che corrispondeva alla descrizione del conducente che poco prima non si era fermato all’alt.

Al momento del controllo, l’uomo ha mostrato un forte stato di agitazione, dichiarando di non avere con sé documenti d’identità. Invitato dagli agenti a uscire dal locale, dopo un iniziale assenso, una volta all’esterno si è improvvisamente dato alla fuga a piedi.

Durante l’inseguimento, i poliziotti hanno notato cadere dagli indumenti del fuggitivo una pistola e un telefono cellulare. Due operatori hanno immediatamente recuperato gli oggetti, mentre il terzo agente è riuscito a raggiungere e bloccare l’uomo.

Una volta messa in sicurezza l’arma, risultata avere sette colpi nel caricatore, gli agenti, con il supporto degli operatori della squadra di polizia giudiziaria compartimentale, hanno proceduto al sequestro penale e alle successive perquisizioni. I controlli sono stati estesi anche all’abitazione dell’uomo, in un centro dell’hinterland cagliaritano, dove è stato rinvenuto e sequestrato un lampeggiante a luce blu, alimentato tramite presa accendisigari e del tutto simile a quelli in dotazione alle forze di polizia.

Gli accertamenti sulla matricola della pistola hanno inoltre permesso di stabilire che l’arma era stata rubata nel 2024 da una roulotte a Quartucciu, insieme ad altri due fucili e a diversi oggetti. Alla luce degli elementi raccolti e della gravità dei reati contestati, l’uomo è stato arrestato e accompagnato al gabinetto regionale di polizia scientifica per i rilievi fotodattiloscopici e la repertazione dell’arma e delle munizioni. Questa mattina si è svolta l’udienza con rito direttissimo, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi accompagnato nella Casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/En.Ne.)