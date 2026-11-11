Il benessere psicofisico attraverso il movimento e la meditazione. Prosegue a Sarroch il ciclo di seminari promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Sociale Passaparola. Il prossimo appuntamento sarà dedicato al Tai Chi Chuan, antica disciplina di origine cinese che unisce elementi delle arti marziali, esercizio fisico e concentrazione mentale.

L'incontro, curato dall'istruttore sportivo Filippo Serra, si svolgerà sabato 14 novembre, dalle 16 alle 18, nei locali del Centro di Aggregazione Sociale. I partecipanti avranno l'opportunità di avvicinarsi a una pratica che, attraverso movimenti lenti, armoniosi e controllati, favorisce l'equilibrio, la consapevolezza del corpo e il rilassamento, configurandosi anche come una forma di meditazione in movimento.

Per il seminario sono disponibili 20 posti, assegnati in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni. La partecipazione è riservata prioritariamente ai residenti nel Comune di Sarroch che abbiano compiuto 18 anni entro la scadenza delle iscrizioni. I non residenti potranno essere ammessi qualora restino posti disponibili.

Per partecipare è necessario compilare l'apposito modulo online.

L'iniziativa si inserisce in un programma più ampio di incontri dedicati alla salute, alla prevenzione e alla qualità della vita, attraverso momenti di informazione e attività pratiche rivolte alla cittadinanza.