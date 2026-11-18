Il sindaco di Quartu Graziano Milia ha ricevuto all'ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, il Governatore del Distretto 2080 Rotary, Bartolomeo Bove. Un confronto aperto volto a rinnovare una collaborazione consolidata e guardare avanti, anche in vista della realizzazione di nuovi progetti che portino nuovi servizi alla cittadinanza.Durante l’incontro si è approfondito il ruolo che il Club ha svolto negli anni e che intende svolgere anche in futuro nel territorio. Il Presidente del club locale Andrea Scotto e Bartolomeo Bove hanno infatti rinnovato al sindaco la volontà di proseguire una stretta collaborazione, nel solco dei progetti sviluppati in ben 41 anni di attività di servizio rotariane rivolte alla città di Quartu. In particolare, sono stati evidenziati il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini e delle organizzazioni di servizio presenti nel territorio, oltre a interventi storici come l’ideazione, la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione di una struttura da destinare a Ufficio Informazioni Turistiche al Margine Rosso, progetto donato e realizzato a favore dell’amministrazione comunale nel 1996, e la realizzazione del Piano di Protezione Civile della città.

È stata sottolineata, inoltre, l’altissima valenza del recentissimo progetto Un Parco per Tutti, promosso dal Rotary Club Quartu in stretta collaborazione con il parco di Molentargius. L’iniziativa dell’estate 2026 si è infatti sviluppata su più fronti: a partire dalla nuova area giochi inclusiva Happy Children, dotata di tre nuovi giochi progettati per garantire il diritto al gioco e alla socializzazione dei bambini con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; inoltre è stata garantita una sempre maggiore accessibilità dell’area verde, con un programma pluriennale che mira ad adeguare la rete dei sentieri interni del parco per consentire una fruizione autonoma o assistita a persone con disabilità motorie e sensoriali; infine sono stati promossi eventi di sensibilizzazione, a carattere sportivo e inclusivo, come la manifestazione podistica Happy Run, con il supporto dei giovani dell’Interact Club Quartu Sant’Elena - Margine Rosso.