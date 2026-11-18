Nuovo stop alle lezioni dopo il rientro dalle vacanze estive. La scuola primaria di via Ariosto, a Su Planu, resterà chiusa da domani fino a martedì 24 novembre, compreso. La decisione è contenuta nell’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Selargius Gigi Concu, necessaria per autorizzare derattizzazione e bonifica dell’intero plesso dove l’emergenza topi resta.

È la terza chiusura per roditori dall’inizio dell’anno scolastico. La segnalazione è arrivata dal dirigente scolastico - viene riportato nel documento - poi il sopralluogo richiesto dall’ufficio tecnico e infine la decisione della Città metropolitana di intervenire tramite la ProService.

L’ennesima derattizzazione nella scuola di Su Planu, e l’ennesima chiusura che già in passato ha innescato il malcontento fra i genitori degli alunni. Il ritorno nelle aule di via Ariosto è previsto per mercoledì 25 novembre - si legge nell’ordinanza - dopo la verifica degli interventi, della rimozione delle trappole e del ripristino delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.