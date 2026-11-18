La denuncia dei residenti ha acceso i riflettori sulla situazione della rete fognaria all'ingresso di Capoterra. Ora arriva la risposta di Abbanoa, che annuncia un intervento per risolvere il problema segnalato nella zona della nuova provinciale, tra via Cagliari, via Teulada e via Trexenta.

«L'intervento era stato già programmato da giorni, domattina i nostri tecnici entreranno in azione per risolvere il problema». È quanto fa sapere il gestore del servizio idrico integrato, precisando che l'operazione era già stata calendarizzata prima che la vicenda finisse al centro delle proteste dei cittadini.

La questione riguarda una condotta fognaria principale che, secondo le segnalazioni dei residenti, presenterebbe un guasto con conseguenti fuoriuscite di liquami nei terreni circostanti, nei fossi e nei canali di scolo. Una situazione che avrebbe provocato forti disagi, soprattutto per i cattivi odori, e alimentato la preoccupazione per le possibili ripercussioni ambientali.

A destare maggiore allarme è il timore di una contaminazione delle falde acquifere, considerato che nella zona diverse famiglie utilizzano pozzi privati anche per gli usi domestici. Un rischio che, al momento, necessita di verifiche e accertamenti da parte degli organismi competenti.

L'annuncio di Abbanoa rappresenta dunque un primo passo verso la soluzione del problema. I residenti attendono ora che l'intervento venga effettivamente eseguito e che la situazione torni alla normalità, con la cessazione degli eventuali sversamenti e il ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale.