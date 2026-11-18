Cominceranno a breve i lavori per il rifacimento della cupola e del tetto della chiesa di Sant’Antonio nella via omonima a Quartu. Il finanziamento regionale di 350 mila euro è stato trasferito al Comune appena qualche giorno fa.

"Abbiamo già effettuato un sopralluogo - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti – e dedicheremo massima attenzione alla copertura che ha qualche problema e al campanile. Ci sono delle cose da riprendere. E nello stesso tempo continua il recupero della chiesa di Santo Stefano, integrato con il contributo dei fedeli". Contributo che è arrivato a più di 116 mila euro grazie alle Domeniche della comunità, ideate dal parroco don Giulio Madeddu, dedicate proprio alla raccolta delle offerte per la manutenzione della chiesa. Lavori che in parte sono già stati fatti ma che proseguiranno in futuro e che riguardano l’impermeabilizzazione, il nuovo impianto elettrico e di illuminazione e la tinteggiatura interna della chiesa.Il piano di restyling degli edifici di culto era cominciato con il restauro della chiesetta di San Benedetto in via Marconi oggetto di una completa ristrutturazione. È stato mantenuto l’aspetto originario, così che la ristrutturazione non è andata a stravolgere la struttura. Anche all’interno, dove è stato necessario rifare la pavimentazione ammalorata, questa è stata ricostruita fedele all’originale. L'ultimo restauroin ordine di tempo ha riguardato la chiesetta di San Pietro di Ponte all'interno del cimitero comunale in via Marconi. E’ stato portato avanti un restauro completo dell’edificio storico che ha interessato sia la parte interna, con i lavori eseguiti sulla pavimentazione e sugli intonaci, sia quella esterna, con il rifacimento totale della copertura e del prospetto frontale, compreso il campanile a vela e le formelle che un tempo contenevano le ceramiche colorate.