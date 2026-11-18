A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Quartu scende in campo e va oltre gli slogan. Venerdì 20 e sabato 21 novembre arrivano i corsi gratuiti di difesa personale di «Quartu Difenditi», rivolti a tutte le fasce della popolazione. Il progetto è promosso dall’associazione Pandolfi Angels Protection, con il patrocinio di Comune, Regione e Libertas Sardegna. Si fonda sul M.A.V., Metodo Anti Violenza, ideato da Francesco Pandolfi.

Il programma è stato presentato oggi nell’Ex Convento dei Cappuccini: venerdì e sabato mattina il pallone di via San Francesco ospita gli studenti; venerdì dalle 12 alle 13, sempre lì, corso per persone con disabilità. Nella palestra della scuola media “Lao Silesu”: venerdì pomeriggio i bambini, subito dopo spazio a donne e anziani. Sabato stesse fasce per bambini, ragazzi e donne. A tutti sarà rilasciato un attestato.

A dare volto al progetto sono tre testimonial. Carlo Mascia, fondatore e presidente della Polisportiva Olimpia onlus, dimostra che anche di fronte alla Sla non ci si deve arrendere mai. Arianna Fadda, dopo un grave incidente che l’ha portata a vivere in sedia a rotelle, è arrivata seconda alla finalissima nazionale di bellezza e potenzialità a Napoli. E lo stesso Pandolfi, in passato vittima di bullismo e oggi attivo nel sociale. «La prima regola della difesa personale è scappare. Non bisogna mai usare le mani, se non in caso di necessità e con l’obiettivo di neutralizzare l’aggressore, per poi chiedere aiuto alle forze dell’ordine», dice Pandolfi.

E aggiunge: «È importante denunciare subito ogni forma di violenza e di bullismo». Presente anche una rappresentanza della Polisportiva Olimpia, in testa Romina e Carlo Mascia: «Siamo in campo da 43 anni per l’inclusione sociale. Abbiamo aperto la polisportiva a chiunque, non solo a chi ha un certificato di disabilità, perché la vita è un bene imprescindibile e va difesa».

«Questa iniziativa si inserisce in una serie di appuntamenti con cui a novembre intendiamo sensibilizzare tutta la comunità nella lotta a ogni forma di violenza - aggiunge l’assessora alle Politiche di genere, Marcella Marini -. Questo progetto lo fa rivolgendosi a tutti, a 360 gradi. Certe problematiche non si risolvono da soli, ma creando una catena umana che sostenga le persone che vivono la violenza».