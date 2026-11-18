Non si fermano all'alt dei carabinieri e tentano la fuga in auto, ma vengono raggiunti e arrestati. È successo questa mattina, intorno alle 5.30, a Quartucciu, dove i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile, con il supporto dei colleghi della Stazione di Sinnai, hanno arrestato in flagranza di reato due persone.

Tutto è iniziato durante un posto di controllo alla circolazione stradale, quando un'autovettura non si è fermata all'alt intimato dai carabinieri, proseguendo la corsa a forte velocità. Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo con il blocco del veicolo e l'identificazione dei due occupanti.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, i due sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza per direttissima.

(Unioneonline)