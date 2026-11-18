Attimi di paura in via Fiume a Sestu.

Un ponteggio davanti ad un’abitazione è parzialmente crollato perché un’auto vi ha impattato contro, probabilmente a causa della forte velocità. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

È accaduto alle 15.10 e la strada è stata chiusa bloccando a lungo il traffico nel centro della cittadina. La strada è stata riaperta dopo tre ore. Per fortuna non c’è stato nessun ferito e solo pochi danni all’auto e al ponteggio, che domani verrà completamente smontato.