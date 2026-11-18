Torna anche quest'anno a Quartu la manifestazione velica Campionato Marina di Capitana, che taglia il traguardo della XX edizione. Organizzata dall'Asd Yacht Club Quartu Sant'Elena, è in programma domenica dalle 11 alle 17 all'interno di un campo di regata di forma circolare nelle acque prospicienti Capitana, lungo il litorale quartese.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono state previste una serie di regole nel tratto di costa compreso tra latitudine 39°12.000 e longitudine 009°12.000, fino a un raggio di 0,6 miglia. Qui sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque imbarcazione, sia da diporto sia a uso professionale. Saranno inoltre vietati la balneazione e l'accesso all'area interessata. Non si potranno effettuare attività di immersione subacquea né svolgere attività di pesca.

I mezzi in navigazione in prossimità dei limiti esterni dell'area interessata dovranno procedere con particolare attenzione, valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive per prevenire potenziali situazioni di pericolo. La società organizzatrice dovrà delimitare il campo di gara e provvedere alla sistemazione delle boe non prima di due ore dall'inizio della manifestazione.