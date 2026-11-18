In balia del degrado e dell'abbandono, continua l'inesorabile declino di Su Grifoni Mannu la fontana più antica di Quartu, incastonata nella piazzetta tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora. Ormai fuori uso da decenni, con l'acqua che scendeva è soltanto un ricordo, negli ultimi tempi la fontana ha perso anche una delle testa di leone che caratterizzano il rubinetto. Un vero peccato per un sito che non è mai stato riqulificato nè valorizzato in alcun modo. Eppure la storia del quartiere è in un’immagine simbolo che i quartesi più anziani conservano gelosamente in una cornice nel salotto di casa. C’è un gruppo di operai immortalato proprio attorno a Su Grifoni Mannu, la fontana più grande della città, dopo l’alluvione del 1889. S’unda manna la chiamavano, che spazzò via 500 case, uccise 25 persone mentre altre 2000 rimasero senza tetto. Posavano per una foto ricordo durante i lavori di sgombero delle macerie dopo il nubifragio. Qualche tempo fa si era parlato di un progetto di recupero della piazzetta che avrebbe riguardato anche Si grifoni Mannu, legato anche alla riqualificazione della vecchia casa attigua. Ma tutto è rimasto chiuso in un casseto mentre la fonatana continua a predere pezzi tra l'indifferenza generale. Così come inutilizzabili sono anche tutte le latre fontanelle distribuite nei vari quartieri della città, dal centro ala periferia.

Giorgia Daga