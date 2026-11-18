Oggi circa quaranta partecipanti, il 25 – giornata contro al violenza sulle donne – altri due gruppi: è un successo con circa un centinaio di iscritti la tappa pilota sarda di “Sicurezza in Tour", l’iniziativa nazionale di formazione civica e prevenzione promosso dal sindacato della polizia di Stato Anip Italia Sicura e da Anip Sardegna, che ha preso il via questa mattina a Monastir, in collaborazione con il Comune.

Il corso si è svolto nel centro servizi di via Genova, con due turni di lezione L'amministrazione comunale e gli istruttori qualificati del sindacato hanno organizzato un percorso pratico e totalmente gratuito dedicato alla difesa personale femminile, alla consapevolezza situazionale e all'autotutela.



Durante le sessioni in aula e sul tatami, formatori esperti della segreteria sindacale della polizia di Stato, come Danilo Amelotti, ex incursore del nono col moschin, hanno accompagnato le partecipanti nell'apprendimento di tecniche concrete di prevenzione, lettura del pericolo, de-escalation verbale e svincolo fisico. L'obiettivo è fornire strumenti reali per aumentare la sicurezza personale nella vita quotidiana.

(Unioneonline)