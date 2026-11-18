Tre persone, comparse come testimoni nel processo di revisione a carico di Beniamino Zuncheddu e terminato con l'assoluzione del pastore di Burcei per la strage del Sinnai del 1991, rischiano di finire sotto processo a Roma per l'accusa di falsa testimonianza.

Si tratta - spiega una nota della procura capitolina - di Daniela Fadda, moglie e figlia degli uccisi, Mario Uda, nella sua qualità di sovrintendente della Polizia di Stato e Paolo Melis, nella sua qualità di testimone e conoscente di Zuncheddu.

Per i tre la Corte d'Appello nel gennaio del 2024 aveva disposto l'invio degli atti in Procura per quanto affermato in aula. Dopo la chiusura delle indagini l'udienza di trattazione è stata fissata al 6 marzo prossimo.

Zuncheddu ha trascorso in carcere 32 anni dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio di tre pastori avvenuto in Sardegna a Cuile is Coccus a Sinnai. Al termine della revisione le accuse nei suoi confronti sono cadute perché era emerso un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza.

(Unioneonline)