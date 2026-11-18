Dal 23 novembre, lunedì prossimo, sul tratto costiero della 195 tra Cagliari e Capoterra saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione definitiva, ultimo atto dei lavori di ripristino dell’arteria dopo i grossi danni provocati lo scorso gennaio dall’uragano Harry.
Lo riferisce Anas, spiegando nel dettaglio che l’intervento prevede anche realizzazione di una nuova pavimentazione stradale, la posa di un rinforzo geosintetico che allungherà la vita dell’asfalto e «migliorerà il livello di servizio e di sicurezza per gli utenti».
Durata dei lavori, 10 giorni, la fine è prevista per il 3 dicembre. In quel periodo la strada sarà parzialmente interdetta al traffico, con la deviazione di chi viaggia da Cagliari verso Capoterra-Pula, che «verrà intercettato in corrispondenza della nuova rotatoria realizzata dall’Autorità portuale di Cagliari (al km 5,280 circa), per poi proseguire lungo la SP92, la Seconda strada (ex SP1) e Dorsale consortile di Macchiareddu, per immettersi nuovamente lungo la statale 195 al km 8,900». Resta consentito il transito sulla Sulcitana per chi viaggia in direzione opposta, verso il capoluogo.
Gli interventi di ripristino dopo il ciclone Harry, avviati a giugno, hanno comportato una spesa complessiva di 1,7 milioni di euro, spiega Anas, consentendo «la ricostruzione della parte marginale del corpo stradale, la realizzazione di un’opera di sostegno della struttura viaria finalizzata alla protezione del corpo stradale dalle future mareggiate, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e realizzazione della pavimentazione provvisoria».
(Unioneonline)