Una condotta fognaria danneggiata, liquami che finirebbero nei terreni agricoli e nei canali di scolo, cattivi odori e la preoccupazione per la possibile contaminazione delle falde acquifere. È la situazione denunciata da alcuni cittadini di Capoterra nella zona all'ingresso del centro abitato, lungo la nuova provinciale che collega via Cagliari e via Teulada con via Trexenta.

Al centro della segnalazione dei residenti c'è una condotta principale che dovrebbe convogliare i reflui verso il depuratore del Tecnocasic. Secondo quanto riferito dai residenti, il sistema sarebbe danneggiato da diversi mesi e parte dei liquami, anziché raggiungere l'impianto di trattamento, si riverserebbe nei terreni circostanti, nei fossi e nei canali che confluiscono verso lo stagno.

Una situazione che sta interesserebbe anche ampie porzioni di territorio agricolo, con la presenza di acque scure e maleodoranti. A destare maggiore preoccupazione è soprattutto la possibile compromissione delle falde sotterranee. Nella zona, infatti, diverse famiglie utilizzerebbero pozzi privati per attingere acqua destinata anche agli usi domestici e alimentari.

Al momento non ci sono elementi che consentano di affermare che le falde siano effettivamente contaminate, ma proprio questo timore rende necessario, secondo i cittadini, un accertamento urgente da parte degli organismi competenti. La richiesta è quella di verificare la qualità delle acque dei pozzi e valutare eventuali rischi per la salute pubblica.

“Oltre alle preoccupazioni ambientali, i residenti lamentano una situazione diventata difficile da sopportare anche nella vita quotidiana – spiega il consigliere di minoranza, Silvano Corda -, i cattivi odori rendono complicato tenere aperte le finestre e trascorrere del tempo all'aperto, soprattutto nelle abitazioni più vicine ai punti in cui si verificherebbero gli sversamenti. L'amministrazione comunale è stata informata della situazione e sollecitata più volte dai cittadini: Abbanoa, gestore del servizio idrico integrato, deve intervenire per individuare e riparare il guasto alla condotta”. Tre le richieste avanzate dai residenti: un intervento immediato per il ripristino della rete fognaria, controlli urgenti sulle acque dei pozzi da parte di Asl e Arpas e un provvedimento del sindaco a tutela della salute pubblica, qualora gli accertamenti dovessero evidenziare situazioni di rischio.

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, chiarisce la situazione: “Il guasto è partito dall’interno di un terreno privato, a causa delle condizioni di salute del proprietario il fondo era rimasto chiuso e non è stato possibile intervenire prima: abbiamo segnalato il problema ad Abbanoa, che ha previsto l’invio di un autospurgo per questo pomeriggio”.