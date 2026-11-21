La zona industriale di Ortacesus è al centro di un percorso di ascolto e confronto con le attività produttive. Il sindaco Edoardo Di Martino, insieme agli assessori e ai consiglieri di maggioranza, ha avviato una serie di visite nelle imprese e nei laboratori artigiani del paese per conoscere da vicino le realtà economiche e capire quali interventi possano favorirne lo sviluppo. L'ultima tappa ha riguardato la storica tipografia di Paride Puddu, dove gli amministratori hanno potuto seguire le diverse fasi della lavorazione, dalla progettazione grafica alla stampa di manifesti, etichette e altri prodotti. Il percorso ha già interessato altre aziende dell’area Pip tra cui attività specializzate nella lavorazione del PVC e nella produzione e installazione di infissi in alluminio.

Gli amministratori hanno visitato anche imprese impegnate nella lavorazione del legno e nella produzione di manufatti, prendendo visione di impianti, linee produttive e progetti che raggiungono mercati ben oltre i confini dell'Isola. La zona industriale rappresenta un tassello importante per l'economia di Ortacesus e dell'intera Trexenta. Un comparto caratterizzato da imprese che puntano sull'innovazione, sulla qualità delle lavorazioni e sulla capacità di competere in settori specializzati. L'iniziativa dell'amministrazione comunale punta soprattutto a rafforzare il dialogo con gli imprenditori e gli artigiani, dando spazio alle loro richieste e alle eventuali criticità.