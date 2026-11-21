«A nome di tutto il gruppo Prospettiva San Vito desideriamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento ad Angelo Padiglia per la passione, la serietà e la dedizione con cui, in questi quattro anni, ha rappresentato i cittadini di San Vito dai banchi dell’opposizione». Inizia così il messaggio della minoranza in seguito alle dimissioni a sorpresa del collega Padiglia.

«Angelo – prosegue il gruppo guidato da Alberto Cuccu – ha svolto il proprio ruolo con impegno, senso di responsabilità e spirito di servizio contribuendo con lealtà e determinazione al lavoro del nostro gruppo, sempre nell’interesse della comunità». La minoranza aggiunge che «rispettiamo la sua decisione, maturata dopo un’attenta riflessione e gli rivolgiamo i nostri più calorosi auguri per il futuro. Siamo certi che continuerà a mettere lo stesso cuore, la stessa grinta e la stessa competenza che lo contraddistinguono anche come allenatore della prima squadra del nostro paese».

Alla fine Alberto Cuccu, a nome di tutto il gruppo, «ringrazia sinceramente Angelo per il percorso condiviso, per il suo contributo e per l’amicizia che continuerà a unirci. Prospettiva San Vito continuerà il proprio impegno, portando avanti i valori che ci hanno sempre unito: partecipazione, condivisione e trasparenza».

Quel che è certo è che a San Vito, visto anche lo scontro degli ultimi giorni tra il sindaco Marco Antonio Siddi e la vicesindaca Graziella Congiu (in particolare sul Puc), è iniziata la campagna elettorale in vista del voto della prossima primavera.