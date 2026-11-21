«Chiedo alla Direzione e alla Asl di ripristinare subito l'assistenza infermieristica di rianimazione a tutti i pazienti in area critica». È un appello forte e diretto quello lanciato da Giuseppina Ferru, di Sestu, 44 anni affetta da una rara forma di sclerosi multipla, da oltre 20 anni. Nel luglio del 2017 purtroppo ha avuto una grave crisi respiratoria per la quale è stata tracheostomizzata ed ha necessità di assistenza. E oggi denuncia l'interruzione di un servizio che considera indispensabile per la propria sicurezza e per quella di tanti altri malati in condizioni di estrema fragilità.

«Sono in area critica da dieci anni. E in area critica non ci sono pazienti stabili», racconta Giuseppina, spiegando quanto sia fondamentale poter contare sulla presenza di personale infermieristico specializzato. «Ci sono persone che respirano con un ventilatore, che hanno la pressione che crolla in pochi secondi, che possono peggiorare mentre dormono. Per questo l'infermiera della rianimazione è una figura indispensabile per me».

Poi la decisione che, secondo la sua testimonianza, ha cambiato radicalmente la situazione: l'interruzione dell'assistenza infermieristica di rianimazione. «Ora ci hanno tolto quell'infermiera. Non perché sono guarita. Non perché non ne ho più bisogno. Ma perché la Asl ha deciso di non pagarla più. Vi rendete conto? Che dopo dieci anni di cure, in area critica, non merito di essere assistita come prima?».

Una domanda che si accompagna a interrogativi ancora più urgenti sulla sicurezza. «Se succede qualcosa chi sa intervenire in tempo?», aggiunge, «chi se ne assume la responsabilità? Non posso chiamare, non posso chiedere il suo aiuto. Non so gestire un ventilatore, non so leggere un monitor. Vivo ora con il terrore», scrive, spiegando che alla perdita dell'assistenza infermieristica si aggiunge un'altra preoccupazione. «Sperando che non mi tolgano anche il medico dell'area critica, che provvede a fare il cambio cannula e Peg ogni mese. Non parlo solo per me», conclude, «ma per tutti quei malati gravi che sono nella mia situazione».

Da qui la richiesta diretta alla Direzione e alla Asl, affinché venga ripristinata immediatamente l'assistenza infermieristica di rianimazione per tutti i pazienti in area critica che ne hanno necessità. Il suo messaggio si conclude con parole che sono anche un appello alla responsabilità delle istituzioni sanitarie: «Non è un favore. È un diritto». E ancora: «È la continuità di cura che ci spetta».