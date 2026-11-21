Cambia la viabilità nel centro storico di Quartu. Per consentire alcuni lavori per la realizzazione di un fabbricato, la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche al traffico che entreranno in vigore da subito, limitatamente alle esigente di trasporto dei materiali e delle necessità dell' impresa. In via Porcu nel tratto compreso tra via Carducci e via Conte San Giuliano vigerà il divieto di transito escluso i mezzi del cantiere. Nello stesso tratto entra in vigore anche il divieto di transito per i pedoni e l' istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti del civico 246. In via Carducci nel tratto tra via Porcu e via Delitala sarà istituito il senso unico di circolazione in direzione di via Delitala. Cambia il senso anche via Spano nel tratto tra via Porcu e via Marconi con inversione del senso di marcia in direzione via Marconi con la presenza di un moviere che disciplini l'incrocio per assicurare la circolazione alternativa. Spetterà all'impresa responsabile dei lavlri delimitare l'area e assicurare la soicurezza di pedoni e automobilisti in transito nel tratto coinvolto dalle modifiche.