Segnaletica, manutenzione delle strade, controlli della polizia locale e interventi per migliorare la sicurezza della circolazione. Il Comune di Monastir ha definito la destinazione dei proventi delle sanzioni al Codice della strada per il triennio 2027-2029, con particolare riferimento alle risorse previste per il prossimo anno.

La giunta comunale, guidata dalla sindaca Paola Ugas, ha approvato all’unanimità la deliberazione del 6 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), stabilendo la ripartizione delle entrate derivanti dalle violazioni accertate ai sensi degli articoli 208 e 142 del Codice della strada.

Per il 2027 sono previsti 330mila euro derivanti dalle sanzioni ordinarie e 829 mila 153,09 euro dalle multe per eccesso di velocità rilevate attraverso i sistemi automatici. Si tratta complessivamente di oltre 1,15 milioni di euro da destinare agli interventi previsti dalla normativa.

Le risorse finanzieranno, tra le altre cose, il potenziamento e la manutenzione della segnaletica, il controllo della circolazione, l'acquisto di mezzi e attrezzature per la Polizia locale, la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade, oltre agli interventi di videosorveglianza e alla tutela degli utenti più vulnerabili, come pedoni e ciclisti.

La normativa prevede infatti che almeno il 50% dei proventi delle sanzioni ordinarie venga destinato a finalità legate alla sicurezza stradale, mentre il 100% delle somme derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità rilevate con dispositivi elettronici deve essere utilizzato per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture stradali e per il potenziamento dei controlli.