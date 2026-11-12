Arrivano dalla Regione 180 mila euro per l'impiantistica sportiva della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo sita in località Su Idili ad Isili. Finanziamento che arriva dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport).

L'obiettivo dell'Ente è la riqualificazione e messa in sicurezza del bocciodromo e delle aree sportive comunitarie per favorire la pratica sportiva diffusa e valorizzare una struttura di rilievo regionale e nazionale.

Alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo è stato assegnato un contributo di 180mila euro a fronte di una richiesta iniziale di seicentomila, riduzione dovuta all'elevato volume di domande regionali che ha comportato un riparto proporzionale tra gli enti ammessi.

"L'Ente - ha detto il presidente Salvatore Argiolas – rimodulerà l'intervento individuando un lotto funzionale coerente con l'importo assegnato".