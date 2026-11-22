Disagi tra via Cagliari e via Brigata Sassari, a Quartu, dove da alcuni giorni il semaforo che regola l'incrocio è fuori uso. L'impianto lampeggia continuamente sul giallo con gravi rischi di incidenti sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Quello tra via Cagliari e via Brigata Sassari è infatti uno degli incroci più pericolosi di tutta la città: a seguito dei numerosi incidenti ai danni dei pedoni, qualche mese fa erano state cambiate le fasi dando il verde esclusivo a chi attraversa la strada in modo da non dover più passare contemporaneamente col verde anche delle auto.

Il problema è molto probabilmente dovuto ai lavori in corso a pochi metri dall'incrocio nel lato di via Cagliari. L'intervento in corso già da qualche settimana, è alla sua fase conclusiva. Per questo motivo, essendoci in quel tratto ancora gli scavi, non è stato possibile riasfaltare la strada nella sua interezza, ma soltanto in un primo tratto tra via Sicilia e via Messina. Soltanto in seguito sarà possibile completare i lavori con anche il rifacimento della segnaletica.