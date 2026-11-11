Il rinnovo dei vertici dell'associazione turistica locale di Orroli è avvenuto nel segno della continuità amministrativa e gestionale. Riconfermata alla guida della Pro Loco Silvia Anedda, vice presidente Rino Vargiu, alla tesoreria ci sarà Serena Anedda e alla segreteria Raffaele Pisano. Due i revisori dei conti Maria Adele Locci e Alessandra Orrù mentre i probiviri saranno Alessandra Murgia, Piernicola Farris e Sabrina Piras. Un rinnovo questo che segna l'avvio di un nuovo ciclo operativo volto a consolidare i successi già ottenuti e a lanciare la nuova programmazione di eventi e attività per il territorio, consolidando la rete di collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni." Esprimo un sincero augurio di buon lavoro al nuovo direttivo" ha detto il primo cittadino Alessandro Boi "la Pro Loco rappresenta da sempre una presenza preziosa e un pilastro fondamentale per la nostra comunità. Attraverso le sue molteplici iniziative, salvaguardia le nostre tradizioni e valorizza l'identità del nostro paese".