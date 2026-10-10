Nuovo spazio verde a Uta: un'area attrezzata per gli amici a quattro zampeIl Comune istituisce l'area di sgambamento su un terreno di via Milano per migliorare la convivenza pubblica. Interventi già affidati ai tecnici
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Nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe a Uta. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Paolo Angioni, ha approvato il 9 ottobre la delibera (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per la realizzazione di un’area di sgambamento per cani in via Milano, su un terreno di proprietà comunale.
L’area sarà recintata e dotata di cancello di sicurezza, fontanella di acqua potabile, panchine, cestini per le deiezioni e cartellonistica informativa. I cani potranno muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità dei rispettivi accompagnatori.
Il provvedimento affida al servizio tecnico e manutentivo la realizzazione degli interventi e alla polizia locale la predisposizione del regolamento d’uso.
L’iniziativa punta a favorire il benessere degli animali e a migliorare la convivenza negli spazi pubblici. Non è stata ancora indicata una data per l’apertura dell’area.