Lezioni sospese da oggi nella sede di Terramaini dell’istituto tecnico economico Pietro Martini. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha firmato un’ordinanza per la chiusura temporanea della scuola fino alla conclusione degli interventi di bonifica.

Da giorni gli studenti lamentavano la presenza di ratti e di escrementi nei locali dell’istituto. Una situazione che ha portato gli alunni a scioperare.

Si tratta della terza scuola che ha chiuso i battenti in questi giorni dopo il Buccari ed il Ciusa. Salgono così a otto le scuole che nelle ultime tre settimane in città hanno sospeso le lezioni per interventi di derattizzazione.

Prosegue intanto la protesta anche in altre scuole del capoluogo. Stamattina hanno scioperato di nuovo i ragazzi dello Scano. Sciopero anche al Pertini. Diverse scuole superiori, tra cui il Michelangelo, stanno aderendo all'astensione dalle lezioni e si stanno radunando davanti all'istituto di via Vesalio.

(Unioneonline/A.D.)

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