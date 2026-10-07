Il Consiglio comunale di Sant’Andrea Frius ha espresso all’unanimità (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il proprio interesse ad approfondire il progetto del Sardinia Deep Space Antenna Main Complex, promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo tecnologico collegato alla Base Nazionale Sardegna, con una nuova antenna da 35 metri e altre strutture di servizio, destinato a rafforzare le comunicazioni con le missioni spaziali, comprese quelle lunari e, in prospettiva, marziane.

L’infrastruttura potrebbe generare ricadute sul territorio in termini di occupazione, servizi, ricerca, formazione e indotto economico, oltre a favorire attività di divulgazione e turismo scientifico.

Restano però da approfondire diversi aspetti, tra cui urbanistica, ambiente, tutela paesaggistica, usi civici, accessibilità e disponibilità delle aree. È stata inoltre ipotizzata la necessità di ampliare il sito per garantire fasce antincendio e un secondo accesso.

Il Comune ha quindi dato mandato di proseguire il confronto con Asi, Regione e altri enti coinvolti, senza assumere per ora alcun impegno definitivo. La decisione sulla realizzazione dell’opera sarà presa solo dopo le necessarie verifiche tecniche, ambientali ed economico-sociali.

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