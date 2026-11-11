E' allarme nei parchi e nelle piazze di Quartu dove a farla da padrone sono i vandali . Non solo gettano rifiuti e bottiglie di alcolici ovunque ma distruggono anche tutto ciò che capita loro a tiro. Al parco Matteotti in via D'Annunzio le incursioni sono all'ordine del giorno. Quando si chiudono i cancelli, la notte scavalcare è un gioco da ragazzi e la mattina lo scenario che si trovano davantii fruentatori sono distese di bottiglie di alcolici e rifiuti gettati in ogni angolo dell'aera verde. Problemi che peraltro cominciano già la sera prima della chiusura quando lo spazio è frequentato da persone poco raccomandabili come denunciato anche dalle attività commerciali della zona che hanno chiesto maggiori controlli. Stessi problemi anche nel parco di via San Benedetto dove è stata divelta una cabina della telefonia e in via Monsignor Angioni dove è stata distrutta la copertura delle panchine . Ma la situazione è pressochè la stessa in tutte le aree pubbliche all'aperto, dove complice il bel tempo che continua a perdurare, si raduno gruppi di ragazzini che disturbano con urla e schiamazzi sotto le abitazioni.