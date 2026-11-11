Trasformare ogni fragilità in una risorsa collettiva, partendo dall'ascolto profondo della persona e del territorio. È questa la sfida ambiziosa e inclusiva al centro di “La Casa di Sophia”, il progetto pilota che verrà presentato alla cittadinanza venerdì, dalle 16 alle 19:30, presso l’Auditorium Comunale di Ghilarza. L'ETS fondata da Lorenza Pischedda insieme a un direttivo appassionato — che vede la vicepresidente Greca Carta, la segretaria Sabrina Cadau, il tesoriere Gianni Schirra e i consiglieri Alfonso Castello, Mariagiulia Benelli e Rita Vinci — propone un modello di welfare innovativo che unisce cura, relazioni e ambiente naturale. Il percorso poggia su pilastri concreti: dalla mappatura in rete dei servizi alla medicina integrata, sino ad arrivare alla rigenerazione urbana e alla tutela ambientale.

«La Casa di Sophia nasce con l’idea che la cura debba abbracciare la persona, le relazioni e l’ambiente naturale – spiega la presidente Lorenza Pischedda -. Il primo passo è la creazione di una piattaforma di dialogo tra enti locali, ASL e medici di competenza, per mappare con precisione le fragilità territoriali e coordinare le risposte in modo efficace. Pensiamo quindi alla realizzazione di un centro in cui la medicina allopatica operi in sinergia con percorsi integrati, dedicandosi in particolare a fragilità non gravi, al supporto psicologico e a disagi diffusi come la ludopatia».

Tra i pilastri che guidano il progetto anche il recupero e la riqualificazione urbana attraverso modelli come l’albergo diffuso, con un’attenzione costante alla tutela dell’ambiente, della flora e della fauna. «Un welfare che dialoga con la cultura, valorizzato da partnership significative come quella con Casa Gramsci e con le realtà del Barigadu», precisa Pischedda. E aggiunge: «L’idea è quella di strutture vive e accessibili a tutti, in cui ognuno possa venire per imparare o per insegnare ciò che sa fare, animate da convegni e confronti con professionisti regionali e nazionali per portare nuove visioni. Crediamo che una comunità solida nasca dalla capacità di accogliere ogni fragilità e trasformarla in risorsa collettiva».