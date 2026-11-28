Il Comune di Pau ha pubblicato un avviso per informare i cittadini che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle offerte relativa la raccolta delle olive di proprietà comunale, per l’anno 2026.

La concessione alla raccolta sarà concessa ai privati cittadini per le olive presenti negli alberi ubicati nel Parco degli Ulivi, piazza Funtanedda e via Brigata Sassari. Il frutto viene concesso nelle piante così come si trova al momento della gara, mentre la durata della concessione è pari al tempo necessario per effettuare la raccolta.

Requisito necessario per accedere alla concessione è la residenza nel Comune di Pau e la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’offerta, compilata come da modello predisposto dall’ente, deve essere presentata entro mercoledì 2 dicembre. Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e sono disponibili presso gli uffici comunali.